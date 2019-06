Anderlecht avait un second gros coup en tête, après la signature de Vincent Kompany comme joueur-manager. Le Sporting a proposé à Thomas Vermaelen (33 ans) de devenir joueur-T2, mais il a refusé le contrat de trois ans. Et même Nacer Chadli a été sondé. La réponse était la même : non.

Pendant des mois, Anderlecht ne se donnait pas la moindre chance de convaincre Vermaelen, en fin de contrat à Barcelone, à renforcer sa défense. Jusqu’à l’arrivée de Vincent Kompany.

Vu ses contacts privilégiés avec Vermaelen en équipe nationale, le nouveau grand patron d’Anderlecht a proposé (...)