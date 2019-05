S’il y a bien un Belge autre que Vincent Kompany (de passage au Grand-Prix de Monaco, le week-end passé) qui peut juger Simon Davies, le nouveau T1 d’Anderlecht, c’est Mathias Bossaerts (22 ans), actif à NEC. Pendant quatre saisons, il a joué dans les équipes de jeunes à Manchester City."Dont deux saisons en U23 sous Patrick Vieira comme T1 et Simon Davies comme T2" , dit Bossaerts, de passage en Belgique.

Bossaerts, qui n’a jamais joué de match officiel avec l’équipe A, garde de bons souvenirs de Davies. "Il était à la fois très proche des joueurs - on pouvait s’adresser à lui quand on avait le moindre problème - mais en même temps sévère quand on ne faisait pas ce qu’on nous demandait."

(...)