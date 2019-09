Les Mauves ont globalement dominé le premier seizième de finale de Ligue des Champions de leur histoire.

Un match nul contre des habituées de Champion's League, après avoir joué à dix contre onze quasi une demi-heure, le tout pour une première à ce niveau: sur papier, le 1-1 obtenu par le Sporting face au BIIK-Kazygurt est plutôt bon. Mais la rencontre laisse un petit goût de trop peu, tant on sentait que les Mauves étaient en mesure de prendre l'avantage sur leur adversaire kazakh.

Il n'en sera finalement rien, malgré de grosses occasions pour Mariam Abdulai Toloba (20e minute), Stefania Vatafu (34e et 44e), Sarah Wijnants (58e) et Charlotte Tison (84e). Il faudra donc se contenter de ce partage, acquis grâce à un but sur corner de Britt Vanhamel (70e), alors qu'Alina Litvinenko avait ouvert la marque à la 53e sur penalty.

À l'issue de la rencontre, c'était un mélange de fierté et de frustration qui prédominait dans le chef des joueuses du Sporting et de leur coach Patrick Wachel.

(...)