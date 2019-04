Samedi dernier, fin d’après-midi. Les U17 d’Anderlecht viennent juste de battre Boca Juniors en phase de poules de la Future Cup d’Amsterdam. Le téléphone de Mohamed Ouahbi, l’un des deux T1 de l’équipe avec Stéphane Stassin, vibre. C’est Romelu Lukaku qui appelle sur Facetime : "Bravo pour la victoire. Je râle de ne pas avoir pu suivre le premier match contre l’Atletico Madrid, j’avais entraînement. Il n’est pas avec vous Verschaeren ? Dommage pour l’équipe. Passe-moi Doku."

Doku est surpris quand il découvre le visage de l’attaquant de Manchester United sur l’écran du GSM de son coach. "Je les ai laissés discuter tranquillement, explique Ouhabi. Romelu suit toujours tout ce qui touche Anderlecht de près ou de loin. Chaque fois que je le vois, il me demande des nouvelles de l’évolution de tel ou tel joueur chez les jeunes. Il est vraiment passionné par le Sporting. Je suis certain qu’il a suivi la suite de notre tournoi, mais je ne l’ai plus eu en ligne. Vu la lourde défaite à Everton, je sais que c’est mieux de le laisser tranquille quelques jours."

(...)