Limogé le 16 janvier dernier, Luc Devroe, l’ancien manager général du Sporting d’Anderlecht, a refusé toute interview pendant huit mois. En exclusivité francophone, il a reçu La DH à l’hôtel Weinebrugge à Oostkamp, là où Michel Preud’homme logeait pendant sa période brugeoise.

Luc Devroe, remontons d’abord à ce C4 que vous avez reçu en début d’année. Avez-vous été surpris ?

"D’un côté, oui. Parce que j’étais allé à Neerpede pour signer mon nouveau contrat de manager adjoint, ce jour-là. Je ne pouvais pas quitter mon lit après mon opération à la cheville suite à une chute en Vespa (voir par ailleurs) , mais je l’ai quand même fait. Ma femme a même coupé les jambes d’un jeans pour que je puisse être présentable. Finalement, j’ai dû signer un autre document qui était moins sympa (petit sourire) . Quand Marc Coucke a appris que j’allais à Neerpede, il m’a rejoint et est venu me dire que j’étais viré. Suite à des entretiens avec Frank Arnesen et Michael Verschueren au stage hivernal, il estimait que la collaboration n’était plus possible. D’un autre côté, je n’ai pas été surpris, non. Parce que j’avais senti venir le C4 depuis longtemps."

(...)