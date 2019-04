Le refrain est connu. Quand un entraîneur s’en va, certains joueurs retrouvent le sourire. Et d’autres le perdent. Avec le départ de Fred Rutten, le contraste risque d’être encore plus fort qu’à l’habitude. En clair : il devrait y avoir beaucoup de changements dans le onze que Karim Belhocine choisira dimanche contre Gand.

Pour son second intérim à la tête de l’équipe, Belhocine sait que sa mission principale sera de raviver la flamme entre l’équipe et ses supporters lors des six derniers matchs de playoffs. Faire souffler un vent de frais avec les promesses de Neerpede est une première solution pour y parvenir. C’est d’ailleurs ce que le noyau dur a clairement fait passer comme message à la direction lors de l’entrevue lundi. Et Michael Verschueren a promis mardi soir lors du Fan Board que ce serait le cas. En plus de Bornauw, Amuzu et Verschaeren, sept gamins espèrent pouvoir en profiter, même si certains sont concurrents à la même position.

(...)