Ils ont joué trois saisons ensemble, entre 2003 et 2006. Vincent Kompany et Pär Zetterberg vont se retrouver treize ans plus tard. Toujours au Sporting. "Et il y a encore un troisième ancien avec Frank (Arnesen) . Peut-être que d’autres suivront dans le futur", s’amuse le Suédois, visiblement enthousiaste à l’idée de retravailler avec Vince the Prince.

Comment avez-vous réagi quand on vous a parlé du retour de Kompany à Anderlecht ?

"Je le savais depuis pas mal de temps. Et j’ai directement pensé que c’était une très bonne nouvelle pour Anderlecht. Vincent, c’est vraiment la personne dont on avait besoin."