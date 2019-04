Ils sont deux ex-Mauves à Cincinnati. Kenny Saief y évolue aux côtés de Roland Lamah. "C’est un bon gars", lance l’international américain au sujet de celui qui a porté la vareuse de l’équipe nationale belge par le passé.

Saief continue de regarder les matchs d’Anderlecht autant qu’il le peut avant d’en débattre avec son équipier. "Parfois, on est à l’entraînement durant le match et on se tient au courant du score ou de ce qui se passe", sourit Saief.

Et il y a de quoi discuter entre la colère des fans, le renvoi de Fred Rutten et le niveau de jeu.

Fred Rutten n’est plus le coach d’Anderlecht. C’est un soulagement pour vous car depuis le premier jour, il était dur avec vous…

"Rutten ne me criait pas dessus mais il m’a pénalisé en match amical. Lors du stage, je suis le joueur à avoir le moins joué. C’est là qu’on doit se montrer et je n’ai pas eu ma chance. Je me demandais pourquoi, je ne comprenais pas."

Vous a-t-il donné des explications ?