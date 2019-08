Le système prôné par Vincent Kompany a ses spécificités. L’une d’elles concerne principalement les ailiers : Jeremy Doku et Francis Amuzu.

Les deux jeunes (17 et 19 ans) ne reçoivent pas le soutien des latéraux comme ce serait le cas dans un schéma de jeu traditionnel en 4-3-3 ou 4-4-2.

Ici, un latéral se place aux côtés des deux axiaux en possession de balle pour former un trio défensif. L’autre monte d’un cran et plonge dans l’axe pour se placer en tant que médian défensif. Résultat, Doku et Amuzu sont bien seuls pour occuper les flancs quand les Mauves ont le ballon aux pieds, sans qu’un défenseur ne vienne dédoubler. Si Vincent Kompany a décidé de les mettre dans un tel rôle, c’est qu’il les croit capables d’assumer.

Leur profil est taillé pour se débrouiller en un contre un. Les deux hommes collent d’ailleurs régulièrement la ligne de touche au moment de réclamer le cuir afin d’être face au but au moment de toucher le ballon.

Une position idéale pour ces deux rois de la provocation, dont l’accélération et la vitesse d’exécution ont rendu malade plus d’un défenseur. Les deux gamins claquent un peu moins d’une dizaine de dribbles chacun par match et en passent plus d’un sur deux.

Un pourcentage loin d’être mauvais, mais qui peut être amélioré. Kompany veut les voir faire la différence, mais pas uniquement à coups de passements de jambe ou de crochets. Actuellement, leur jeu est trop stéréotypé et se base presque uniquement sur leurs qualités en face-à-face.

Depuis le début de saison, à deux, (...)