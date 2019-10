Yves Taildeman et Johan Serkijn

Yves Taildeman et Johan Serkijn

Yves Taildeman et Johan Serkijn

Peut-on reprocher à Vincent Kompany de devoir chercher ses marques en tant qu’entraîneur ? Malgré ses 609 matchs au plus haut niveau en tant que joueur, il n’a pas la moindre expérience en tant que coach, et il s’est entouré d’un staff peu expérimenté. Seul Jonas De Roeck a déjà coaché une équipe A au niveau professionnel : il fut T1 de Saint-Trond pendant 39 matchs, en 2017-2018 (10e place et 2e tour en Coupe).

(...)