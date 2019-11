Anderlecht Anderlecht-Gand: comme une armoire IKEA pas finie Christophe Franken

Dans la nuit d’Halloween, le Sporting a fait peur. Parfois à ses adversaires, souvent à son public, même si Vercauteren tente de serrer les boulons.



Un point gagné ou deux unités perdues ? Vu l’égalisation au bout de 94 minutes des Gantois, pourtant menés de deux buts à vingt minutes de la fin, tous les Anderlechtois vous diront que c'est une occasion manquée. On ne peut pas leur donner entièrement tort mais, en se basant sur l’ensemble de la rencontre, le Sporting ne peut pas être mécontent non plus.



