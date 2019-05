Le retour spectaculaire de Vincent soulève des questions. Les réponses sont prometteuses.

Coup de tonnerre, hier à 11 h 59. "The Prince is back", annonçait Anderlecht via Twitter. Vincent Kompany (33 ans) revient au Parc Astrid. En tant que manager/joueur.

Dans les minutes et heures qui suivaient, les messages de supporters affluaient. "C’est une blague ?" Non. C’est la vérité. Kompany doit sauver Anderlecht.

Mais comment ? Avec qui ? Et avec quelle équipe ? Voici quelques questions qu’on peut se poser.

(...)