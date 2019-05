Georges et Philippe, des supporters jumeaux d’Anderlecht, expriment leurs sentiments d’angoisse à la veille du Clasico.



Le comportement des dizaines de hooligans d’Anderlecht lors du dernier Clasico a sali l’image du supporter mauve. À la veille du match retour, on a donné la parole à deux supporters emblématiques, les jumeaux bruxellois Georges et Philippe (59 ans). L’un est médecin et passe de temps en temps au programme radio Complètement Foot du dimanche soir à la RTBF, l’autre est pharmacien. Depuis leurs dix ans, ils ne ratent pas un match à domicile du club de leur cœur. “L’ADN mauve nous a été transmis par notre grand-père…”



Voici l’interview vérité de deux acharnés qui ont vécu toutes les émotions, cette saison : de la frustration, du ras-le-bol, de la crainte et un tout petit peu d’espoir.



Messieurs, allez-vous renouveler votre abonnement pour votre 50 e saison ?



Georges : “Oui ! Mauve un jour, mauve toujours !”



Philippe : “Cela dépend quand même de l’entraîneur. Si Belhocine reste, je m’en vais. Il n’a pas l’ADN. Il n’a pas joué au Sporting. Et tu as vu sa tactique à Bruges ?”



Georges : “Sois moins virulent, Philippe. Ce garçon joue avec une équipe qui n’a pas le niveau mauve. C’est la plus faible de l’histoire. Il ne sait pas faire de miracles. Tu peux mettre Mourinho ou Guardiola, ça n’ira pas mieux.”



Philippe : “Même si tu n’as pas les moyens, tu ne vas pas jouer à onze devant ton but quand tu es Anderlecht..”



(...)