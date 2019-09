Le gardien d’Anderlecht a réalisé un match incroyable. On repasse ses interventions en détail.





6eAurait-il pu éviter l’égalisation ? Certainement. Son réflexe sur la tête de Dennis est nécessaire et moins facile qu’il n’y paraît. Le terrain est glissant et la balle a fusé après avoir rebondi devant lui. Il n’a toutefois pas le geste juste et aurait dû repousser le cuir sur le côté, à défaut de le capter. Il est ensuite fusillé sur le ballon qui lui revient sur le dos.





14eIl sort très vite devant Tau. L’attaquant est lancé rapidement dans le dos de Luckassen mais Van Crombrugge anticipe bien et parvient à toucher le ballon de la jambe en s’étant fait le plus grand possible.(...)