Vexé par des questions trop négatives d’un journaliste de VTM après le match contre le Cercle, Kemar Roofe (26 ans) a laissé une fausse impression de lui-même. Et donc, il a pris son temps pour répondre à toutes les questions de La DH. En 45 minutes, il s’est longuement présenté. De A à Z.

A. COMME AGÜERO

"C’est à son style que le mien a été comparé au moment où j’ai signé à Anderlecht. Je comprends la comparaison. Vu notre petite taille, on n’a pas le profil de l’avant-centre grand et puissant, fort de la tête. Mais lui, c’est l’un des meilleurs au monde. Si la comparaison a créé une pression supplémentaire ? Non".



(...)