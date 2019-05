Ce dimanche 19 mai restera comme un jour dingue dans la vie des supporters d'Anderlecht.

En début de soirée, le Sporting pourrait officiellement louper l'Europe pour la première fois en 55 ans s'il ne bat pas Gand. Et même s'il l'emporte, ça ne sera pas encore sûr non plus. Un jour noir dans l'histoire du club. Les nouvelles qui pouvaient réussir à compenser ça n'étaient vraiment pas nombreuses. Mais la direction a réussi à en trouver une quand même: Vincent Kompany est de retour! Les supporters du Standard et de Bruges qui espéraient chambrer leurs collègues anderlechtois ce lundi à la machine à café vont être déçus: les Mauves auront le sourire, peu importe le résultat à la Ghelamco Arena.

(...)