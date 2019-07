© BELGA

AnderlechtEdito Kompany ne fera pas de miracle, mais il réussira Benoît Delhauteur

Le stade d’Anderlecht a changé de nom. Ce dimanche, c’était le Parc du Prince. Et 4 929 jours après, Vincent Kompany est redevenu un joueur d’Anderlecht. Ses moindres faits et gestes ont été épiés, applaudis et décortiqués. Pour dresser au final un constat simple : Kompany a fait du Kompany. Le joueur qu’il est sera une plus-value pour la Pro League.