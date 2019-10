En l’absence de Michael Verschueren (à Genève pour l’ECA) et du principal intéressé Vincent Kompany, le CEO Jo Van Biesbroeck et le conseiller général Bert Van der Auwera ont pu expliquer l’inexplicable devant le jury de la Commission des licences : à savoir que Simon Davies et non Kompany était le vrai entraîneur d’Anderlecht. Pour rappel : des entraîneurs non diplômés ne peuvent pas exercer le rôle de coach.

(...)