"Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny", auraient-ils crié dans un épisode de South Park. Kenny Saief n’a pas encore joué une seule seconde cette saison. Même pas une apparition sur le banc. L’unique fois où on a pu le voir, c’était lors du match de gala de Vincent Kompany. Sur un coup franc, il avait notamment formé un mur incroyable avec Van Persie, Giggs, Cahill et Arteta. Sympa mais un peu maigre pour un joueur acheté pour 3,75 millions à Gand il y a un peu plus d’un an. Que se passe-t-il ?

1Il a perdu six mois de carrière à Cincinnati