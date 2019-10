Kemar Roofe n’a pas encore marqué pour Anderlecht mais, vendredi à Charleroi, l’attaquant anglais a montré ce qu’il avait dans le ventre pour la première fois. Du haut de ses 178 centimètres et avec ses chaussettes baissées façon eighties, il est allé au combat face aux défenseurs carolos. Il a pesé et bien aidé les Bruxellois à remporter leur deuxième succès de la saison en championnat, le premier avec lui. Recruté pour six millions cet été mais éloigné des terrains plus longtemps que prévu, il risque de faire du bien à cette équipe.

