Quel contraste ! Fred Rutten avait l’art d’endormir les journalistes par ses réponses sans aucun fond. Karim Belhocine a réveillé tout le monde vendredi pour la première conférence de presse de sa seconde carrière de T1 au RSCA.

Avec grinta, il a expliqué que la saison du Sporting n’était pas encore terminée. "Aller chercher la quatrième place sera difficile mais ce n’est pas impossible non plus. Ce qu’on veut faire, c’est montrer aux supporters, aux passionnés que je vois avec des tatouages d’Anderlecht, que le groupe de joueurs et le staff partagent les mêmes valeurs de travail et d’effort qu’eux. Ces valeurs nous aideront aussi à bien négocier les six derniers matchs pour finir sur une note positive."

(...)