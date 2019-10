Son club qatari n’est pas le plus grand du pays - il occupe la 8e place au classement sur 12 clubs - mais Kara ne regrette pas son choix. "Au début, j’ai dû m’adapter au pays et au football", dit Kara. "Je ne savais rien, je n’avais même pas de connaissances au Qatar. Il m’a fallu deux mois pour apprendre à connaître le pays, la culture et le championnat."