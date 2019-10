Depuis son départ d’Anderlecht pour Al-Sailiya au Qatar à la mi-juillet, Kara Mbodj (30 ans dans quelques semaines) ne s’était plus fait entendre. Après trois mois de silence, il a accordé sa première interview à la DH. "Je me sens bien ici", nous dit-il d’emblée. Ses statistiques le montrent : il a 100 % de temps de jeu en championnat. Mais avant qu’on puisse lui poser nos questions, le Sénégalais tient à mettre certaines choses au point. "J’ai lu beaucoup de choses quand je suis parti. Je n’ai pas réagi, pour ne pas créer de polémiques. Mais je tiens à être clair : c’est moi qui ai décidé de quitter Anderlecht. Ce n’est pas Anderlecht qui m’a chassé. Après quatre ans et demi, c’était le moment de tourner la page et de tenter une nouvelle aventure."