AnderlechtInterview Ivan Santini s'attend à un accueil peu chaleureux au Standard: "Peur à Liège ? J’irais même en Irak !" Yves Taildeman

Ivan Santini est prêt pour son retour à Sclessin. “Cela ne me dérange pas s’ils me sifflent."



Anderlecht n’a pas réussi à le vendre et n’a pas acheté de numéro 9 : Ivan Santini sera donc du voyage au Standard, son ex-club, même s’il n’est pas sûr d’être dans l’équipe.



Ivan, à quel accueil vous attendez-vous ?



“Je ne crois pas qu’il sera chaleureux. (...)