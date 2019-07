Jamais un nouvel entraîneur n’avait aussi peu fait parler de lui dans l’histoire du RSC Anderlecht. Simon Davies est officiellement T1 parce que Vincent Kompany joue encore et parce qu’il n’a pas le diplôme requis. Un rôle plus discret dont le Gallois s’accommode très bien. Quand il jouait chez les jeunes de Manchester United, il était déjà dans l’ombre des Beckham, Scholes et Giggs, les autres talents de la fameuse Class of 92 des Red Devils.

"Avec des gars comme ça, tu étais tiré vers le haut. Quand on est arrivé en équipe A sous les ordres d’Alex Ferguson, c’était les meilleurs entraînements avec les meilleurs joueurs."

Peut-on comparer Kompany et Ferguson ?

"J’ai eu la chance de jouer neuf ans à Manchester United. Celui qui travaillait le plus dur de tous au club, c’était Ferguson. C’était un autre temps et un autre style de jeu mais j’étais impressionné par sa force de travail. C’est la même chose avec Vinnie. Il travaille très dur. On a beaucoup de personnes qui bossent beaucoup dans le staff mais personne autant que Vinnie."





