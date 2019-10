Avant de retourner à Eupen, Hendrik Van Crombrugge parle de Vercauteren, de ses pieds et du fossé avec le Kehrweg.

La ponctualité germanique. Au Sporting depuis trois mois, Hendrik Van Crombrugge (26 ans) n’a pas perdu ses réflexes eupenois en arrivant avec dix minutes d’avance au rendez-vous mercredi matin. Cela a permis d’un peu allonger la conversation avec ce footballeur féru d’histoire. "Quand on a un week-end de libre, certains prennent l’avion pour Marbella et moi je vais visiter les ruines d’un château, se marre-t-il. C’est l’antiquité romaine qui me passionne le plus. J’adore aller dans un endroit et imaginer comment c’était 2 000 ans plus tôt."

Désolé, mais on ne va pas remonter si loin dans l’histoire : avez-vous vécu le match de dimanche contre Saint-Trond comme un nouveau départ ?

(...)