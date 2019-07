Une conversation de plus de vingt minutes, au bord du terrain d’entraînement, avec deux hommes qui rigolent et prennent visiblement plaisir à se voir. La scène se passe le 4 juillet dernier à Venlo. Romeo Castelen, qui habite à trente minutes, est venu saluer Vincent Kompany pendant le stage aux Pays-Bas.

Douze ans plus tôt, Castelen et Kompany faisaient partie de la même bande de potes à Hambourg. Avec Nigel de Jong, Jérôme Boateng, Guy Demel et Paulo Guerrero. De sacrés talents qui ont aussi écrit les belles heures du HSV, alors en Ligue des champions.

(...)