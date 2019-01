Quelqu’un a-t-il prévu le gâteau et la bougie ? Ce lundi, on fête un anniversaire à Anderlecht : cela fait exactement un an que le Sporting n’a plus réussi une clean sheet à l’extérieur. C’était le 21 janvier 2018 à Genk (0-1). Une année entière en encaissant systématiquement away ! Vingt-trois déplacements sans garder une seule fois le zéro !

(...)