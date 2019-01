Fred Rutten se révèle être un coach de terrain adoré par ses joueurs. Portrait.



Sept clubs dont trois des plus grandes formations néerlandaises et Schalke 04. Le CV de Fred Rutten (56 ans) ferait pâlir d’envie plus d’un entraîneur en Belgique où il débarque sans connaissance de la compétition.

L’ancien international néerlandais (une sélection) s’est taillé une solide réputation aux Pays-Bas. Chouchou des supporters à Twente, où il a passé toute sa carrière dans la ligne défensive, il y a également vécu des années en tant que coach des espoirs, assistant et coach principal à deux reprises.

Il a d’autant plus marqué l’histoire du club qu’il le quitte une première fois en 2001 avec la Coupe nationale sous le bras. Quand il revient en mars 2016 (après un passage au PSV Eindhoven, où il a endossé le costume de responsable de la formation et de T2 de Guus Hiddink), il réalise trois grosses saisons avec un titre de coach de l’année et une sollicitation du PSV qu’il refuse.