Presque 12 ans après avoir été remplacé par Ariël Jacobs comme T1 d’Anderlecht, Frankie Vercauteren (63 ans) est de retour au Parc Astrid.

"Ceux qui pensaient que je n’étais plus motivé, se trompent", a-t-il dit à sa présentation officielle. Il a donc d’emblée fixé un objectif audacieux. "On doit redevenir un rival de Bruges." Pour cela, il va rendre le football de Vincent Kompany plus efficace. "On n’est pas comparable à Manchester City ou Barcelone."

Le style de City: "Tiki taka ? Seulement s’il est efficace…"

"Je ne remettrai pas en question le système de jeu installé par Vincent. Non, ce style de football n’est pas trop compliqué, mais il faut du temps pour que la mayonnaise prenne. Moi, je ne vais pas changer beaucoup, mais je vais essayer d’améliorer certaines choses au niveau du rendement, de l’efficacité et des résultats.(...)