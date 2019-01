Frank Arnesen (62 ans) a passé son stage à marcher. Téléphone collé à l’oreille pour préparer le mercato.Une manière de rester fit et de ne pas oublier un passé complètement fou semé de rencontres. Nous en avons sélectionné dix.

1. Ronaldo: "Cinq millions pour Ronaldo plutôt que pour Edmundo le fou"

Frank Arnesen a fait venir Ronaldo au PSV et a lancé sa carrière en Europe. "Nous avons passé trois semaines au Brésil. C’était en 1993, je débutais et nous avions une liste de joueurs qui comprenait Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, etc. Beaucoup de très bons. J’ai été voir Edmundo et Rivaldo. Le premier était bon mais