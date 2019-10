Depuis la désignation de Frankie Vercauteren comme T1 à Anderlecht, on n’a pas encore entendu la voix de Vincent Kompany. Et donc, on a donné la parole à son frérot François (30 ans), notre consultant pendant la Coupe du monde 2018.

Le deal avec François était le suivant : il accorderait sa première interview après deux victoires consécutives d’Anderlecht. Au lendemain du 4-1 contre Saint-Trond, il a donc invité La DH au Brussels Sports Performance Centre à Schaerbeek, où il maintient sa forme avec Miloudi Baouider de la Fondation Crossfoot en attendant de se trouver un nouveau club.

François Kompany, comment est-ce que votre frère a vécu le premier gros score de la saison ?

(...)