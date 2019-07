Vincent Kompany s’est souvent énervé devant son banc de touche (il n’avait que sa casquette de manager) mais il s’est apaisé en cours de match en notant les progrès de son équipe mercredi soir dans un Estadio de Luz de Benfica à moitié plein (soit 30.000 personnes quand même).

Ce sont surtout les jeunes qui ont fait la différence en première période. Doku a rendu fou son défenseur et a donné l’assist à Vlap sur le premier but, Dewaele a montré une belle maîtrise comme milieu défensif, le pressing d’Ait El Hadj a souvent porté ses fruits et Lutonda a confirmé ses bonnes dernières sorties, d’abord en défense puis en attaque. Il est même le seul joueur de champ à avoir joué les nonante minutes dans la douceur de la soirée lisboète après une journée caniculaire.

Adzic était moins heureux dans ses actions mais il a quand même offert le deuxième but anderlechtois à Kiese Thelin, sur coup de coin. L’attaquant suédois a toujours du mal techniquement mais reste, de loin, le meilleur buteur mauve dans cette préparation.

On retiendra (...)