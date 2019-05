En mai, fais ce qu’il te plaît. Le dicton pourrait avoir été inventé pour Elias Cobbaut. Entre la victoire en Coupe de Malines, son club formateur, le 1er mai et ses débuts victorieux en playoffs 1 face au Standard quatre jours plus tard, il revit au bout d’une première saison compliquée à Anderlecht."J’ai le sourire depuis le début de la semaine", explique-t-il en s’installant dans une loge du stade Constant Vanden Stock. "Ma seule déception, c’est la Ligue des champions. Je suis supporter de Barcelone et la soirée a été compliquée à Liverpool. Je me suis dit ensuite que j’allais soutenir l’Ajax pour sa jeunesse et mon ancien équipier Hassane Bandé. Et encore perdu…"

