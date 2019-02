Qui est Edo Kayembe, la révélation sous Fred Rutten ?

La grande révélation d’Anderlecht depuis l’arrivée de Fred Rutten n’est pas un des trois transferts, mais un jeune Congolais qui a patiemment évolué en U21 pendant presque deux ans. Edo Kayembe (20 ans) est le joueur le plus discret et donc le plus inconnu du noyau A.

Pour la première fois depuis son arrivée en Belgique - en novembre 2016 - il s’est exprimé en long et en large sur son passé et sur sa percée actuelle.

Retour au début des années 2000. Comme tout enfant, Edo adore le ballon quand il est petit. Mais son papa n’est pas chaud à l’idée de voir son fils jouer dans un club. "Pourtant, papa était président d’un club, le FC Banako, dans ma ville natale, Kananga. Il préférait me voir étudier. Mais il n’était pas toujours à la maison. Dès qu’il était parti, je prenais mes affaires et j’allais jouer au foot, jusqu’à son retour. Je jouais donc en cachette."

(...)