Capuche sur la tête, épaules de déménageur, voix à la Barry White, les 186 centimètres de Derrick Luckassen impressionnent lors de la poignée de main. Il faut attendre qu’il raconte son parcours pour découvrir un homme calme, posé et assez sympa. "Je n’aime pas trop les interviews mais on me dit souvent que je suis assez bon dans l’exercice", rigole le défenseur de 24 ans.

Il a tout de même accepté de nous expliquer les dix choses importantes à savoir sur celui qui sort d’un bon match sur le flanc droit à Eupen.

1. "J’ai grandi dans un quartier difficile d’Amsterdam"

(...)