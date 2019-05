Anderlecht "Davies, c’est la philosophie de Guardiola" Yves Taildeman (avec C.F. et S. St.)

Le coach de Manchester City sera bel et bien le T1 de Vincent Kompany, qui embauche aussi Ngalula.



Anderlecht a dévoilé la composition de son staff sportif. Comme annoncé la semaine passée dans ces colonnes, le Gallois Simon Davies (45 ans) sera le T1 qui assistera Vincent Kompany. L’autre nouveau est Floribert Ngalula, bon ami de Kompany et coach du BX Brussels. Karim Belhocine a accepté de rester en reculant d’un cran. Jonas De Roeck reste avec les A et Kompany compte fort sur Pär Zetterberg.



(...)