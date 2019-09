Ce n’est évidemment pas un hasard. Lundi soir, sur le terrain de Wolvertem, Adrien Trebel a joué tout le match avec les U21 au poste de milieu défensif. Celui qui devra être comblé dimanche à Bruges vu la suspension d’Albert Sambi Lokonga. Edo Kayembe, qui aurait pu être l’une des solutions devant la défense, a joué back gauche puis arrière central. Tout cela sous les yeux de Vincent Kompany.

Au début de l’été, quand il pouvait encore jouer avec l’équipe première en préparation, Trebel était utilisé à des positions plus offensives par le staff, jamais comme numéro six. Puis il a été envoyé dans le noyau B quand le championnat a repris, la direction espérant le vendre et se débarrasser de son salaire XXL le plus vite possible. En vain.

L’automne approchant, la donne commence à changer vu qu’il est toujours là. La stratégie de la direction a évolué et un retour en grâce du Français de 28 ans se dessine de plus en plus à Anderlecht. Peut-être dès dimanche sur la pelouse du Jan Breydelstadion.

Une guerre d’ego entre deux clans

Marc Coucke et Mogi Bayat ne sont pas amis, on ne vous apprend rien. Mais Adrien Trebel n’a jamais renié Mogi Bayat, son agent, même en plein cœur du Footgate.

Personna non grata au RSCA, Bayat avait été invité par Trebel en tribune d’honneur pour le match contre Eupen le 27 janvier dernier. Une terrible provocation pour Coucke qui avait offert le plus gros salaire de l’histoire du club à Trebel quatre mois plus tôt au terme d’une négociation compliquée avec Bayat.

Résultat : Coucke voulait se débarrasser de Trebel cet été mais Trebel n’avait pas vraiment envie de partir, bien conscient qu’il aurait du mal à retrouver un si beau salaire dans un championnat compétitif.

Le bras de fer a débuté entre deux ego : Coucke et Bayat. Trebel a été mis sous pression pour partir mais il a toujours résisté. Il était juste prêt à retourner à Nantes, son club formateur, mais le deal n’a pas pu se régler avant la fin du mercato. Un deal qui (...)