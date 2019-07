Les gros CV et la concurrence-surprise l’aident à resserrer les boulons dans un groupe souvent trop laxiste l’an passé.

La première composition d’équipe de Vincent Kompany est très attendue. Il faudra attendre jusqu’au dimanche sur les coups de 13 h 30 pour connaître les onze élus qui défieront Ostende au Parc Astrid. Une chose semble tout de même déjà acquise : il y aura des surprises et des jeunes. Et même plus probablement : des surprises jeunes.

Pendant la préparation, Kompany a utilisé 28 gamins passés par le centre de formation. On pourrait même arrondir à 30 en comptant les plus anciens Kums et… Kompany. Un jeunisme parfois forcé par les rentrées tardives des internationaux mais il en restera des traces quand les matchs officiels débuteront.