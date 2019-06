Pour faire tourner l’académie à plein régime, une politique plus agressive a été mise en place, quitte à fâcher les autres grands.

Marc Coucke sait compter. Parmi les quatre transferts sortants les plus chers de l’histoire du RSCA, trois sont venus du centre de formation (Tielemans, Lukaku et Dendoncker). Le président veut que ça continue. Et même que ça s’intensifie.

Ce n’est pas un hasard si la conférence de presse de Vincent Kompany mardi a été précédée par un discours du président sur l’investissement que le RSCA allait faire dans son académie. Et ce n’est pas un hasard non plus si Kompany avait rendu visite à la soirée de l’académie dans un complexe cinématographique la veille. Les jeunes sont plus que jamais au centre du projet.

(...)