Ce jeudi, Kris Wagner sera une nouvelle fois bien occupé. L’affaire du Clasico arrêté du 12 avril dernier passera devant la Commission des Litiges d’appel à 13 h 30. Anderlecht, le Standard et Erik Lambrechts, l’arbitre qui a mis fin prématurément à la rencontre, ont été convoqués.

Dans son réquisitoire, le procureur fédéral ne va pas épargner Anderlecht. Dans son introduction, il explique qu’en plus des jets de fumigènes et de chaises, une toilette et un lavabo ont été détruits, et que des bouteilles de verre ont été jetées après le match. Selon lui, un steward et un supporter du Standard ont été blessés. Sa conclusion : "Les hooligans détestent le football."

(...)