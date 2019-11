Bertrand Crasson n’a pas perdu son humour. "Dudelange, c’est l’Anderlecht du Luxembourg. Ou on ne peut plus dire cela ?" La situation d’Anderlecht ne l’amuse pourtant pas. "Je suis un Anderlechtois pour la vie. J’y ai passé 17 ans - 5 en équipes de jeunes, 12 comme pro -, c’est un tiers de ma vie. Quand je vois que certains se prennent pour des légendes après quelques saisons au club… De Wilde, Baseggio, Zetterberg, Proto et évidemment Deschacht : voilà des légendes."

(...)