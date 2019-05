Le chiffre vous a sans doute surpris dans notre édition de vendredi : entre 2015 et 2019, Anderlecht a distribué 39 millions aux agents de joueurs, 23 millions de plus que les deuxièmes du classement (le Standard et Genk). C’est surtout un héritage de l’ancienne direction.

Comment le Sporting en est-il arrivé là ? Pour comprendre, il faut remonter en 2012, quand Charly Musonda Junior choisit de quitter son club formateur pour Chelsea, juste avant son 16e anniversaire. Un troisième coup dur en quelques mois pour la direction après les départs de Januzaj (ManU) et de Bossaerts (ManCity).

(...)