Le litige entre Anderlecht et son ex-Soulier d’or Matias Suarez dégénère. Le Sporting attaque même Suarez devant la Fifa. L’Argentin risque une interdiction de jouer.

Anderlecht et Suarez sont en guerre depuis son départ à Belgrano en 2016, sans qu’il n’existe d’accord entre les clubs. Suarez prétendait que sa sécurité n’était pas garantie après les attentats à l’aéroport de Zaventem. Après plusieurs plaintes et recours, le TAS avait condamné Belgrano et Suarez à payer 1,4 million avant le début de janvier 2019.

