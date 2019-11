Retour au matin du 20 octobre. Anderlecht doit affronter Saint-Trond en début de soirée au Parc Astrid. L’équipe de départ est déjà connue. Pour sa première, Frankie Vercauteren n’aligne qu’un seul numéro 10 et opte pour Michel Vlap. Sauf que le Néerlandais se réveille encore plus grippé que la veille. Il doit déclarer forfait. Le T1 fait savoir à Alexis Saelemakers qu’il sera finalement sur la pelouse au coup d’envoi, et pas sur le banc comme prévu initialement.

(...)