On se demande parfois si on ne se marche pas sur les pieds à Neerpede entre Michaël Verschueren, CEO qui s’occupe des transferts, Frank Arnesen, directeur sportif, Pär Zetteberg, sorte de conseiller de la direction, et Vincent Kompany, manager à l’anglaise. Mais tout ce beau monde ne sera sans doute pas de trop cet été pour s’occuper du ménage géant qui s’annonce dans le noyau.

Entre les arrivées, "ciblées et qualitatives", selon Verschueren, et les très nombreux départs, le centre d’entraînement risque vite de ressembler à une autoroute française un jour de chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. Tentons d’y voir plus clair.

Ils vont rester

La carte d’identité est une assurance-vie à Anderlecht. Quasi tous les joueurs nés à partir de 1995 n’ont pas de soucis à se faire pour leur avenir au club.

