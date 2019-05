Sauf si Anderlecht chipe par miracle la quatrième place du Standard (il faudrait un 6 sur 6 et un 0 sur 6 pour les Rouches), le match contre Genk est le dernier de la saison à domicile. La saison aura été longue et pénible pour les pauvres abonnés.

Combien des 23 fois (on y ajoute les matchs en Europa League et en Coupe contre l’Union) se seraient-ils vraiment amusés ? Quatre fois ? On se souvient du 5-2 contre Ostende, des deux victoires contre le Standard (chaque fois 2-1), et ajoutons-y même le récent 2-3 contre Bruges, quand Anderlecht a joué sa meilleure mi-temps depuis très longtemps, malgré la défaite.

(...)