"On va jouer les playoffs 2 dans les installations de Neerpede, ce sera plus facile à organiser" , nous glissait un employé du RSCA à la mi-temps. Une plaisanterie bien sûr, mais elle reflétait bien l’état d’esprit général après les quarante-cinq premières minutes.



Une mi-temps sans inspiration, sans efficacité et sans verrou derrière. Une occasion laissée aux Eupenois et un but encaissé. Un refrain aussi connu des supporters que l’hymne du Grand Jojo cette saison.



Les plus pessimistes ont peut-être même regardé à combien de kilomètres se situait le stade de Lommel, une affiche potentielle en playoffs 2. On ressentait plus de fatalisme que de colère dans les tribunes.



Quarante-cinq nouvelles minutes plus tard, un millénial avait chassé toutes les idées noires chez les Mauves. (...)