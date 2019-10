L'avis de notre expert Yves Taildeman.

On est curieux de connaître la vraie raison qui a poussé Vincent Kompany à ne faire appel qu’une seule fois à Adrien Trebel. Hormis pour ce match dramatique à Bruges - où personne d’autre n’était disponible et où Trebel n’était pas le plus mauvais -, le Français n’a même jamais fait partie de la sélection.