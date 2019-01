Le noyau d’Anderlecht est pléthorique. Voici les onze joueurs, dont la plupart ont coûté cher, qui peuvent ou doivent partir.

Michael Verschueren a dix jours pour renforcer son noyau. Mais aussi pour se débarrasser d’une équipe entière de joueurs. Seul problème : il n’y a pas de gardien parmi les onze. Plus sérieusement : il va d’office perdre de l’argent, vu que le Sporting a payé plus de 16 millions pour ces onze joueurs.

Le but est de prêter les jeunes et de vendre les plus expérimentés. Mais la tâche s’annonce compliquée, vu les prestations médiocres de l’équipe et les sommes qu’Anderlecht a payées pour eux.

Qui sont les joueurs qui peuvent/doivent partir ?

1. Ognjen Vranjes (a coûté 3,2 millions)

Le Bosnien, enfin de retour à l'entraînement après une maladie, s’est rendu impossible, surtout pour des raisons extra-sportives : tatouages fascistes, soutien des hooligans de l’AEK, harcèlement via photos pornographiques de la femme d’un joueur serbe. Mais en le virant, Anderlecht perdrait trois millions.

2. [...]

(...)